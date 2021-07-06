В Абхазии туристку из Санкт-Петербурга и ее детей унесло в море

В Гагре 35-летнюю туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным спасателей, утром 6 июля женщина хотела пойти купаться на море, однако персонал гостиницы запретил ей это делать из-за высоких волн. Тогда россиянка взяла детей и пошла купаться на реку Бзыбь. Во время купания сильное течение стало уносить их в море. Очевидцы вызвали спасателей, а до их приезда им удалось выловить из водоворота одного ребенка.

Позже сотрудники МЧС вытащили из моря остальных детей, однако один из них был уже мертв. Поиски женщины продолжаются. Привлечен вертолет. // Фото и видео: МЧС Абхазии