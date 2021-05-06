В 2021 году в России появятся электронные паспорта

На сайте Госуслуг постепенно начинают работу суперсервисы, которые в будущем позволят решать жизненно важные вопросы без сбора бумажных документов и визитов в учреждения. Например, уже доступны семь онлайн-суперсервисов, среди которых «Поступление в вуз», «Трудовые отношения», «Оформление европротокола» и другие. В прошлом году Карелия, по оценке Минэкономразвития России, заняла 17-е место среди российских регионов по качеству предоставления электронных госуслуг. По этому показателю наша республика опередила Санкт-Петербург.

Переход на электронные документы – общемировой тренд, и появление электронных паспортов – вопрос ближайшего будущего. По информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, получить такой паспорт жители Москвы смогут с 1 декабря этого года, а в регионах услуга появится в середине 2023 года.

Как рассказал «Аргументам и фактам» заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, электронные паспорта будут использоваться на всей территории страны, однако их оформление – дело исключительно добровольное.

– Это пластиковая карта формата обычной банковской карточки. На ней будут фотография владельца, его ФИО и дата рождения. Карта будет содержать электронный носитель информации, он нужен для хранения персональных и биометрических данных человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации, – пояснил Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, по желанию владелец электронного паспорта сможет установить на смартфон приложение – мобильный идентификатор гражданина. Его нужно будет активировать в биометрической кабине, которая есть в МФЦ. После активации приложение будет выполнять все функции паспорта.

При желании к электронному паспорту можно будет привязать электронную подпись, это позволит удаленно подписывать документы и идентифицировать себя. Бумажный паспорт поле оформления электронного будет считаться недействительным. Фото pasportnyjstol.ru