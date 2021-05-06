На пачках сигарет в России увеличат «страшные картинки»

В России планируют увеличить на пачках сигарет изображения, ставшие известными как «страшные картинки». Требования к упаковке табачных изделий изменятся в соответствии с утвержденным правительством планом реализации антитабачной концепции, сообщает пресс-служба кабмина.

Власти намерены усовершенствовать требования к пачкам сигарет исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В кабмине сообщили, что будет рассмотрен вопрос о производстве «стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75 процентов площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения».

В плане мероприятий для реализации антитабачной концепции, утвержденном правительством, заявлено более 20 мероприятий, направленных на контроль за соблюдением законодательства и борьбу с курением.

В правительстве также отметили, что будет проработан вопрос о запрете на использование красителей и ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет. Фото region.center