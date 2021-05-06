06 мая 2021, 11:17
Россия

Выздоровевших от Covid-19 за сутки больше, чем новых зараженных

Количество умерших от коронавируса в России превысило 112 тысяч человек

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 7639 человек. Умер 351 пациент, выздоровели - 7788 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2114 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 715, в Ленинградской области - 81, в Архангельской области - 51, в Вологодской области - 38, в Мурманской области - 23.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 855 128 раз. Скончались 112 246 человек.

Напомним, в Карелии 5 мая Covid-19 выявлен у 41 человека. Фото ria.ru

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Метки: 
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пандемия
статистика
оперативный штаб
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