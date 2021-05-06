Выздоровевших от Covid-19 за сутки больше, чем новых зараженных

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 7639 человек. Умер 351 пациент, выздоровели - 7788 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2114 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 715, в Ленинградской области - 81, в Архангельской области - 51, в Вологодской области - 38, в Мурманской области - 23.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 855 128 раз. Скончались 112 246 человек.

Напомним, в Карелии 5 мая Covid-19 выявлен у 41 человека. Фото ria.ru