Мать и две девочки погибли на пожаре в Саратове

В Саратове при пожаре в частном доме погибли 31-летняя женщина и две ее дочки возрастом 11 лет и 3 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1:21 по местному времени. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. При тушении были обнаружены тела женщины и ее детей.

В прокуратуре региона сообщили, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Глава семьи сейчас находится на заработках в другом регионе.

В Следственном комитете отметили, что в доме помимо погибших находился 28-летний племянник женщины. Он успел выбежать на улицу, добраться до ближайших соседей и позвать на помощь. Когда мужчина вернулся к дому, он уже вовсю полыхал.

Сейчас представители различных ведомств осматривают место трагедии. Выясняются причины возгорания. Будет проверено соблюдение требований противопожарной безопасности, а также исполнение законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Фото avtogide.ru