В России предложили запретить продажу энергетиков детям

С инициативой на федеральном уровне запретить продажу энергетиков детям выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. О предложении омбудсмена к Роспотребнадзору, Минздраву, Минпромторгу и комитету по охране здоровья Госдумы сообщает RT.

Волынец отметила, что для производства энергетиков используют красители, ароматизаторы, стимуляторы, таурин и большое количество кофеина. По словам омбудсмена, употребление энергетиков может привести к гастриту, аритмии, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания.

По информации Волынец, энергетики размещают в основном на полках с прохладительными напитками. У несовершеннолетних создается «обманчивое и опасное впечатление» о безобидности этих напитков. Омбудсмен считает, что подростки из-за отсутствия знаний и жизненного опыта в большинстве случаев не могут оценить вред энергетиков. Врачи и родители выступают против того, чтобы дети их пили. Волынец заявила, что в некоторых субъектах страны на местном уровне уже запрещено продавать энергетики несовершеннолетним. Но на федеральном уровне продажа этих напитков детям не запрещена.

В связи с чем омбудсмен просит ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей. (фото dp.ru)