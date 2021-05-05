Умер Дмитрий Черных, снявшийся в «Воротилах» с Михаилом Ефремовым

Российский актер театра и кино Дмитрий Черных умер в возрасте 58 лет.

По информации «Комсомольской правды», ранее актера госпитализировали в ковидный госпиталь. Также Черных проходил лечение от онкологии. О смерти актера сообщил в «Фейсбук» его коллега Виталий Скородумов.

Черных родился в 1962 году, окончил Саратовское театральное училище имени Слонова, работал в Саратовском театре «Академия Театральных Художеств». Снялся в сериале «Парижане» с Пьером Ришаром, в «Воротилах» с Михаилом Ефремовым. (фото m24.ru)