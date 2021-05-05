Из Петрозаводска в Астрахань можно будет ехать без пересадки

Беспересадочный вагон для поездки в Астрахань включат в состав поезда №293/294 Мурманск-Анапа с 28 мая сообщает ИА «СеверПост.ru»

Отправление из Петрозаводска в 11:41, прибытие в Астрахань в 6:22 (7:22 по местному времени). Время в пути составит 2 дня 14 часов 17 минут. Отправление из Астрахани в 23:20, прибытие в Мурманск в 16:40. Время в пути составит 2 дня 17 часов 20 минут.

На станции Бологое-Московское вагон будет отцепляться от поезда Мурманск-Анапа и прицепляться к поезду №109А Санкт-Петербург-Астрахань, и далее следовать к месту назначения. Аналогично и в обратном направлении.

В Москве будет только техническая остановка, то есть посадка и высадка пассажиров там запрещена.

Поезд Мурманск-Анапа будет курсировать с 28 мая по 30 августа ежедневно. В Анапу состав прибывает в 11.22. На север поезд отправляется в 18.05 с 31 мая по 2 сентября.

Как сообщили в ОАО «РЖД», из-за открытия вокзального комплекса Восточный терминал Черкизово указанные поезда буду следовать в обоих направлениях через эту остановку вместо станции Москва-Курская. // Фото: severpost.ru