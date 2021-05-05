С 21 мая Петрозаводск и Калининград свяжут прямые авиарейсы

Жители Карелии этим летом смогут посетить Калининград. Авиасообщение между Петрозаводском и самым западным областным центром России откроют с 21 мая. Летать самолетом на берег Балтики северяне смогут до 29 октября. Об открытии авиасообщения говорится в паблике авиапредприятия «Северсталь».

Рейсы будет выполнять самолет Sukhoi Superjet 100-95. Из Петрозаводска самолет будет вылетать в 14:25 по местному времени, прилетать в Калининград в 15:10 по местному времени. Из Калининграда вылет в 10:50 по местному времени, прибытие в Петрозаводск в 13:35 по местному времени. Самолет будет летать раз в неделю по пятницам.

Пассажирам будут доступны три варианта билетов – «промо эконом», «лайт эконом» и «стандарт эконом». Стоимость составит от 4500 до 6600 рублей в одну сторону.

Из Петрозаводска также можно улететь в Минеральные Воды и в Казань. (фото visit-kaliningrad.ru)