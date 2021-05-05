Пенсионерку насмерть придавило забором со стройки в Кирове

В Кирове на пенсионерку упал забор со стройки, женщина погибла. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 4 мая в городскую больницу была доставлена 79-летняя женщина со множественными травмами. Несмотря на помощь, оказанную медиками, она умерла.

Выяснилось, что телесные повреждения пенсионерка получила после падения на нее ограждения из профнастила. Тот рухнул из-за порыва ветра.

Следователи проводят доследственную проверку, изучаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото newvz.ru