Сегодня выполнен первый авиарейс между Казанью и Петрозаводском

Авиаперевозчиком между Карелией и Татарией выступила авиакомпания «ЮВТ Аэро», сообщает пресс-служба правительства республики.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

По понедельникам самолет вылетает из Казани в 11:20, приземляется в аэропорту Петрозаводска в 13:30. Обратно самолет вылетает в 14:30 и приземляется в аэропорту Казани в 16:40. По четвергам самолет вылетает из Казани в 09:00, приземляется в аэропорту Петрозаводска в 11:10. Обратно самолет вылетает в 12:10 и приземляется в аэропорту Казани в 14:20.

По маршруту будет летать самолет пассажировместимостью 50 человек. Цену на билет в одну сторону обещают от 5 тысяч рублей, время в полете – 2 часа 10 минут.

Планируется, что полеты из Петрозаводска в Казань будут выполняться до конца ноября.

С июня планируется открыть рейсы в Калининград, Мурманск и Минеральные Воды. Именно Казань и Минводы оказались приоритетными у большинства участников опроса, проведенного ранее среди жителей республики. // Фото: gov.karelia.ru