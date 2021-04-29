Застройщики объяснили, почему отказываются от подъездов в многоэтажках

Прежний стандарт строительства многоквартирного жилья, существовавший не один десяток лет, уже не подходит для современного уровня жизни, считают в компании Nova.

Раньше подъезд был, максимум, местом, где располагаются почтовые ящики. Возможно, под лестницей на первом этаже стояла пара колясок и детских велосипедов.

Современные тенденции – экономичное использование территории, стильный декор и использование подъезда как территории для общения и взаимодействия. Все это учитывает строительная компания Nova.

Благодаря тому, что монолитная технология дает возможность выстраивать различные конфигурации помещений, лобби в домах компании Nova различаются. Так, в домах эконом-класса, ориентированных на тех, кто покупает первое жилье, используется традиционная планировка – со стильными цветовыми решениями.

Таким дизайном отмечен ЖК «Акварели». Оформление специально разработано петрозаводским «Центром дизайна интерьера».

В домах бизнес-класса, спроектированных для семей с детьми, для любителей активного отдыха, проводящих много времени дома и во дворе, используются другие решения. «Центр дизайна интерьеров» для «Белых ночей», ЖК «Карельский» и других объектов застройщика, разработал свой стиль.

Здесь – яркие цветовые акценты, орнаменты на основе традиционных карельских узоров. Помимо лобби с зонами ожидания, корреспонденции, с рабочим местом консьержа, в домах есть и колясочные. Это позволяет не загромождать холлы, сохраняя динамичную и современную атмосферу.

К примеру, в жилых домах «Поколение», «Флагман», чей концепт отражает особенности категории клубного жилья, авторский дизайнерский интерьер входной группы. Тут есть не только рецепция, но и зоны ожидания с мягкими банкетками, и отдельные почтовые зоны.

Это позволяет назначать в холлах встречи, к примеру, курьерам, использовать лобби как место ожидания для визитеров. Также здесь проходят собрания собственников жилья. Во «Флагмане» стены холлов украшены картинами и бра. Интерьерные акценты в виде кресел и небольших арт-объектов создают атмосферу непринужденной респектабельности.

Для оформления холлов используются проверенные качественные материалы: штукатурка с хорошими адгезивными свойствами, керамогранит, натуральный камень. Цветовые решения, разработанные дизайнерами, позволяют создать необходимую атмосферу.

Так обычные подъезды превращаются в функциональные «внутренние» пространства, расширяя привычное понятие «дома», ограниченного пределами квартиры для каждого жильца.

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