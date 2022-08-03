Уже более 100 тысяч лицевых счетов присоединились к биллингу Сбера

Более 110 тысяч лицевых счетов жителей Карелии уже присоединились к БРИС ЖКХ. Инновационный облачный биллинг был запущен в республике в декабре 2020 года после подписания соглашения между АО «ЕРЦ РК» и дочерней структурой ПАО Сбербанк - компанией АО «Расчетные решения».

Для АО «ЕРЦ РК» сервис БРИС ЖКХ - это возможность внедрить современные способы взаимодействия с населением, в том числе получение платежных документов в электронной форме, а также существенно сократить время расчетов коммунальных и прочих платежей.

Пользователи сервиса имеют доступ в многофункциональный личный кабинет, в котором не только отображаются все платежи и начисления по ЖКХ, но и есть возможность оплатить счета и подключить подписку на электронный единый платежный документ.

Облачный биллинг БРИС ЖКХ делает управление жилищно-коммунальной сферой максимально прозрачным, а сам процесс учёта и оплаты счетов - безопасным и доступным. Всё это - ещё один шаг к росту уровня качества жизни в республике,

- сообщил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

По словам генерального директора АО «Расчетные решения» Михаила Казакова, переход на современные цифровые платформы в сфере ЖКХ значительно повышает эффективность деятельности компаний отрасли, помогая систематизировать и упростить работу целого сектора.

У потребителей услуг, в свою очередь, появляется доступ к удобным сервисам, позволяющим самостоятельно следить за начислениями и их оплатой в режиме онлайн,

- сказал Михаил Казаков.