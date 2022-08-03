«СФК»: о ценностях, мастерстве и том, что, действительно важно

13 августа в России будут отмечать День строителя, а 15 августа - день основания одной из крупнейших строительных компаний Карелии - ООО «СФК».

В преддверии этих двух значимых событий ООО «Строительно-Финансовая компания» подготовила видеоролик.

Мы хотели отразить наше отношение к делу как таковому. Напомнить, как важны традиции и опыт. Мы стремимся сохранить и продолжить то, что создавал Шегельман Марк Романович, развить и приумножить талант, мастерство и профессионализм. Выбирая лучшее из опыта прошлых лет, мы добавляем современные технологии и строительные материалы. Мы уверены, что объекты возводимые нашим профессиональным генподрядчиком - АО "Специализированный застройщик "Строительное предприятие N 1" под уверенным управлением Климкова Андрея Валерьевича, будут радовать жителей Карелии каждый день на продолжении многих десятилетий,

- директор ООО «СФК» Руруа Е.А.

ООО «СФК» завершает этой осенью строительство нового дома на ул.Черняховского. 27 июля застройщик объявил старт продаж в жилом комплексе «Новая жизнь». Также в продаже готовые квартиры: в центре Петрозаводска и в жилом комплексе «Райский уголок». Тел. отдела продаж 44-55-55.

В честь дня рождения «СФК» проходит конкурс в официальной группе ВКонтакте. Победителя выберут 22 августа после 17:00 с помощью генератора случайных чисел. Приз - сертификат в ресторан BBQ Park на 4000 рублей - разыграют среди тех, кто правильно выполнил все условия конкурса: вступил в группу СФК | Петрозаводск, сделал репост поста, закрепил его на своей стене и написал поздравление в комментариях к посту.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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