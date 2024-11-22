Увиденное в окне побудило петрозаводчанку звонить спасателям

Петрозаводчанка пришла навестить родственницу, но та не открыла дверь. Женщина заглянула в окно и позвонила спасателям.

Утром 21 ноября на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи.

Звонившая рассказала, что ее родственница не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь. Ее квартира расположена на первом этаже, и гостья через окно увидела, что пенсионерка лежит на полу.

Пожарные вскрыли входную дверь. Оказалось, у пенсионерки случился инсульт, ей требовалась экстренная медицинская помощь. Женщину госпитализировали. // фото «Петрозаводск говорит»