Пенсионера спасли из задымленной квартиры в Петрозаводске

Утром 21 ноября на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Мерецкова.

Пожарные установили, что горит балкон в квартире на первом этаже, а жилье сильно задымлено. В коридоре пожарные обнаружили пожилого мужчину, который практически терял сознание. Пожарные вывели его в безопасное место и быстро справились с огнем на балконе.

Огонь повредил стену балкона на общей площади два квадратных метра. По предварительным выводам, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Проводится проверка. // фото «Петрозаводск говорит»