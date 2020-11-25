Увеличилось количество жертв пневмонии в Карелии

За последние сутки в Карелии с пневмонией госпитализированы еще 44 человека. Умер один пациент - мужчина 1942 года рождения, страдавший от болезней сердечно-сосудистой системы, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Всего с начала апреля в больницы республики доставлены 2467 пациентов с пневмонией. Скончались 92 человека.

В оперштабе напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно делают тесты на коронавирус. Фото akcent.site