Увеличена скорость мобильного интернета на транспортных хабах Сегежи

Специалисты оператора установили на базовых станциях современное оборудование и расширили сеть LTE, задействовав в работу новый частотный диапазон 2600 МГц. Эта частота позволяет обеспечить максимальные скорости мобильной передачи данных. Теперь пассажиры как междугородних поездов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга в Мурманск, так и пригородных электричек и автобусов, смогут пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами на максимальных скоростях и внутри вокзалов, и на перронах станций.

Модернизированная инфраструктура связи позволила не только улучшить качество мобильной сети на территории транспортных узлов, но перераспределить нагрузку между базовыми станциями в городе, чтобы абоненты компании могли получать качественные услуги связи даже в часы пиковой нагрузки. Благодаря апгрейду сети абоненты компании могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.