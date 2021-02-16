Утверждены сроки проведения всероссийских проверочных работ

Рособрнадзор утвердил расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства Карелии. Испытания для учащихся 4-8 классов пройдут в штатном режиме, для учеников 11 классов – по решению школы. Конкретные даты для каждого класса и предмета школы определят сами в рамках установленного расписанием периода.

Всероссийские проверочные работы для 11 классов по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому) будут проходить с 1 по 26 марта. Проверочные работы по географии школы могут провести для обучающихся 11 или 10 классов в зависимости от учебного плана.

С 15 марта по 21 мая проверочные пройдут для 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5 классов (русский язык, математика, история, биология), 6 и 8 классов (русский язык и математика), 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика).

В обязательном порядке все ученики 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая работу по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому). Ученики 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут проверочные еще по двум предметам на основе случайного выбора. (фото newsbash.ru)