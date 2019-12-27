Утвержден новый порядок госрегистрации транспортных средств
Правительство России издало постановление об установлении нового порядка государственной регистрации транспортных средств. Об этом говорится на сайте кабинета министров.
Теперь на всей территории России установлен единый порядок госрегистрации транспортных средств, в том числе порядок и условия присвоения регистрационного номера и выдачи государственного регистрационного знака, осмотра транспортного средства должностным лицом регистрационного подразделения или уполномоченным лицом специализированной организации.
«Принятые решения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое»,
— отмечается в сообщении правительства.
Кроме того, установлена возможность участия специализированных торговых организаций, реализующих автомобили, в государственной регистрации транспортных средств. Ранее такую возможность имели некоторые автодилеры, предлагавшие регистрационные действия в качестве дополнительной услуги.