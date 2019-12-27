27 декабря 2019, 10:21
Мэрия Петрозаводска показала, как коммунальщики борются с гололедом
Сотрудники Городского комбината благоустройства особое внимание уделяют уборке лестничных спусков
Городской комбинат благоустройства убирает детские площадки, дорожки в парках и скверах Петрозаводска.
По сообщению мэрии, в зонах отдыха петрозаводчан ведется усиленная подсыпка.
Особое внимание уделяется лестничным спускам.
Содержание общественных территорий находится на контроле специалистов городского комитета ЖКХ.
Фото: пресс-служба городской администрации