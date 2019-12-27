27 декабря 2019, 10:21
Общество

Мэрия Петрозаводска показала, как коммунальщики борются с гололедом

Сотрудники Городского комбината благоустройства особое внимание уделяют уборке лестничных спусков

Городской комбинат благоустройства убирает детские площадки, дорожки в парках и скверах Петрозаводска.

По сообщению мэрии, в зонах отдыха петрозаводчан ведется усиленная подсыпка.

Особое внимание уделяется лестничным спускам.

Содержание общественных территорий находится на контроле специалистов городского комитета ЖКХ.

Фото: пресс-служба городской администрации

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Метки: 
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гололед
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подсыпка