Утвержден МРОТ на 2023 год

Верхняя палата Федерального собрания РФ одобрили закон, которым в 2023 году МРОТ устанавливается в размере 16 тысяч 242 рубля, сообщает РИА Новости.

В пояснительном документе отмечается, что рост минимального размера оплаты труда в сравнении с показателем предыдущего года составит 6,3%, и коснется около 3,5 млн бюджетников.

С 1 января 2023 года прожиточный минимум в целом по стране составит 14 тысяч 375 рублей. Для трудоспособного населения это сумма в 15 тысяч 669 рублей, для пенсионеров - 12 тысяч 363 рубля, а для детей - 13 тысяч 944 рубля, переадет «АиФ». // Фото: freepik.