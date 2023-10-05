Устроивший скандал в БСМП мужчина извинился за свое поведение

Полицейские установили личность 49-летнего мужчины, который 3 октября устроил скандал в БСМП. В полицию обратилась 43-летняя сотрудница больницы, которую оскорбил петрозаводчанин.

Правоохранители усмотрели в неадекватном поведении мужчины признаки хулиганства. Его допросили и составили административный протокол по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Мужчине может грозить штраф или арест до 15 суток.

Мужчина принес извинения за свое поведение. // фото «Петрозаводск говорит»