Невменяемый житель Карелии до смерти забил спавшего мужчину

В Пудожском районе суд отправил 51-летнего местного жителя в психиатрическую лечебницу. Мужчину, страдающего хроническим расстройством психики, судили по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как следует из материалов дела, в одну из апрельских ночей пьяный мужчина на фоне ревности стащил спавшего потерпевшего с дивана на пол и стал избивать кочергой по голове. Он нанес не менее трех ударов, причинив открытую черепно-мозговую травму.

Потерпевший умер, а нападавшему назначили судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что преступление он совершил в состоянии невменяемости. Суд заключил, что пудожанин представляет опасность не только для себя, но и окружающих. // фото freepik.com/ fabrikasimf