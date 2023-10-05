Укус шершня вызвал серьезную проверку в Петрозаводске

Работника компании «Телекомстрой» укусил шершень, это вылилось в серьезную проверку. В ситуации разбирается инспекция труда Карелии, сообщили в ведомстве.

Организация строил подстанции и ЛЭП, вероятно, пострадавший сотрудник работал на природе.

- По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего,

– сообщили в инспекции.

Укус шершня очень болезненный и может привести к неприятным последствиям. Эти насекомые могут достигать 5 сантиметров в длину. // фото: umsiedlungen/ pixabay.com