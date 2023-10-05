05 октября 2023, 15:27
Укус шершня вызвал серьезную проверку в Петрозаводске
Инспекция труда займется случаем с работником компании, которого укусил шершень
Работника компании «Телекомстрой» укусил шершень, это вылилось в серьезную проверку. В ситуации разбирается инспекция труда Карелии, сообщили в ведомстве.
Организация строил подстанции и ЛЭП, вероятно, пострадавший сотрудник работал на природе.
- По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего,
– сообщили в инспекции.
Укус шершня очень болезненный и может привести к неприятным последствиям. Эти насекомые могут достигать 5 сантиметров в длину. // фото: umsiedlungen/ pixabay.com