Сегежанин избил знакомого табуретом и добил ножом

Ранее судимого 33-летнего сегежанина признали виновным в убийстве знакомого и назначили наказание. Мужчина проведет в колонии строгого режима 7 лет и 6 месяцев, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в марте этого года в комнате одного из общежитий Сегежи. Компания знакомых общалась, молодой мужчина поссорился с 60-летним приятелем.

Он сначала ударил оппонента несколько раз деревянным табуретом по голове, потом схватил кухонный нож и вонзил в живот и грудь. Затем бросил орудие преступления и сбежал. Потерпевший от тяжелых травм скончался. // фото: СУ СКР по региону