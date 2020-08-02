Устье реки в Прионежском районе загажено отходами с карьера

Жители деревни Другая река Прионежского района сняли видео о состоянии устья реки. Водоем загажен стоками с карьера и представляет собой коричневую жижу. Видео, размещенное в паблике «Деревнька моя», за несколько дней набрало более 16 тысяч просмотров.

«Пусть все видят, что течёт в Онего! Вчера устье было чистым. Дети купались в нём. Сегодня жители возмущены, вода опять грязная. И зачем, спрашивают ребята, мы чистили пляж и воду в устье от осоки, если стоки с карьера спускают опять в устье? А дальше эта вода поступает в Онего!»,

- пишут жители.

По мнению жителей, до этой ситуации никому нет дела: ни минприроды, ни министерству по делам национальной политики (деревня относится к Рыборецкому вепсскому поселению - прим.ред).