Памятник карельскому десантнику установлен в Петрозаводске

2 августа, в день ВДВ на пересечении улиц Энтузиастов и Дениса Тимашова в Петрозаводске открыт памятный знак жителю Карелии, погибшему 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье у населенного пункта Улус-Керт при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, сообщает мэрия города.

В том бою погибло 84 десантника из 47 регионов, среди них был и житель Карелии, гвардии младший сержант Денис Тимашов.

Денис Тимашов родился в 1980 году, жил в Питякантском районе, учился в Сортавальском техникуме, работал в зверосовхозе «Ладожский». В ноябре 1998 года был призван в армию и служил в Пскове, в 76-й гвардейской Краснознамённой воздушно-десантной Черниговской дивизии. 26 января в составе 104-го парашютно-десантного полка был откомандирован в Дагестан, а затем в Чечню.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, Денис Тимашов был награжден орденом Мужества посмертно. Памятный знак установлен на улице, которая названа в честь героя в микрорайоне Кукковка.

