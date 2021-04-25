Установка пандуса в подъезде не требует решения собрания собственников

Третий кассационный суд общей юрисдикции принял важное решение для людей с ограниченными возможностями, сообщает РАПСИ.

Судебная коллизия началась во Пскове, где гражданин пытался обжаловать бездействие городской администрации в обеспечении беспрепятственного и безопасного доступа лиц с ограниченными возможностями к многоквартирному дому.

Мэрия, в свою очередь, объясняла свое бездействие тем, что для устройства пандуса требуется решение общего собрания собственников квартир дома. И все суды, конечно, вставали в этом споре на сторону администрации.

И вот кассационный суд отменил все решения нижестоящих судов и установил, что приспособление общего имущества многоквартирного дома для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями допускается без решения общего собрания собственников.

Это решение станет важным прецедентом для всех инвалидов, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. // Фото: bryansk.tiu.ru