25 апреля 2021, 20:24
Общество

Установка пандуса в подъезде не требует решения собрания собственников

Суд в России принял важное прецедентное решение в защиту людей с ограниченными возможностями

Третий кассационный суд общей юрисдикции принял важное решение для людей с ограниченными возможностями, сообщает РАПСИ.

Судебная коллизия началась во Пскове, где гражданин пытался обжаловать бездействие городской администрации в обеспечении беспрепятственного и безопасного доступа лиц с ограниченными возможностями к многоквартирному дому.

Мэрия, в свою очередь, объясняла свое бездействие тем, что для устройства пандуса требуется решение общего собрания собственников квартир дома. И все суды, конечно, вставали в этом споре на сторону администрации.

И вот кассационный суд отменил все решения нижестоящих судов и установил, что приспособление общего имущества многоквартирного дома для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями допускается без решения общего собрания собственников.

Это решение станет важным прецедентом для всех инвалидов, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. // Фото: bryansk.tiu.ru

Обсудить
просмотр
186091
Метки: 
Суд
решение
прецедент
инвалиды
пандус
подъезд
многоквартирный дом
решение собрания собственников
безбарьерная среда