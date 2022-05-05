Услугами ОЖД с начала года воспользовались 44,4 миллиона пассажиров

С начала января по конец апреля услугами Октябрьской железной дороги воспользовались 44, 4 млн пассажиров. Как пояснили в пресс-службе перевозчика, это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, из указанного количества большая часть – 39,7 млн человек – воспользовались пригородным сообщением, 4,7 млн – составили пассажиры дальнего следования. Только в апреле на Октябрьской железной дороге перевезено 12,6 млн человек.

Всего пассажирооборот РЖД по итогам четырех месяцев вырос на 11,9%, составив 4,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении 1,4 млрд. Фото: pixabay.