Общественный транспорт проверяют в Петрозаводске и находят нарушения

Каждый день инспекторы ДПС проверяют пассажирский транспорт в Петрозаводске. Рейды помогают предотвратить ДТП, считают в Госавтоинспекции карельской столицы.

С водителями проводят профилактические беседы и напоминают им, что нужно соблюдать режим труда и отдыха, не нарушать правила дорожного движения.

За четыре месяца этого года в Петрозаводске пресекли около 100 нарушений ПДД водителями маршрутного транспорта. // Фото: ГИБДД Петрозаводска