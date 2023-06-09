Уроженка Нижегородской области возглавила Лахденпохский район

С 9 июня администрацию Лахденпохского района возглавляет Оксана Жесткова. Депутаты райсовета проголосовали за подписание контракта сроком на 5 лет с Жестковой.

Как написала в соцсети новая глава: «Есть желание работать вместе, сообща, тогда это станет огромной силой в поступательном развитии Лахденпохского района».

Как сообщается в паблике «Лахденпохья Live», Жесткова родилась 27 декабря 1972 года в городе Городец Нижегородской области, имеет высшее образование, работала экономистом на заволжском моторном заводе. На муниципальной службе - с 2006 года.

С 2016 по 2020 годы возглавляла администрацию города Заволжья, в ноябре 2020 года была избрана главой Ардатовского района. С 9 марта 2022 года по 19 мая 2023 была в должности первого замглавы администрации Сортавальского района. С 22 мая по 8 июня занимала пост замглавы администрации Лахденпохского района по финансам. // фото VK-паблик «ЛахденпохьЯ - Навсегда!»