Уроженец Карелии убил мужчину и изрезал женщину в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали уроженца Карелии, который подозревается в убийстве и нанесении тяжких повреждений двум местным жителям. Злоумышленник напал с ножом на двух своих знакомых, в результате один скончался в больнице.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ночью 7 мая. Мужчина напал на хозяйку комнаты в коммунальной квартире, а также еще одного гостя – своего ровесника из Ленинградской области. Перед этим они употребляли алкоголь.

Злоумышленника задержали в течение десяти минут, а пострадавших доставили в больницу. Пострадавший мужчина утром скончался от полученных травм. У него было шоковое состояние, связанное с проникающим ранением грудной клетки.

Другая жертва, хозяйка комнаты, тоже находилась в состоянии шока. У нее диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, резаную рану правой кисти. По информации «КП», в груди у нее находится инородное тело.

Известно, что нападавший отбывал срок за кражу, но отпущен условно-досрочно 5 лет назад. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pixabay.com/ru