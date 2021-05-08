Троллейбусные столбы в Петрозаводске разрисовали свастикой

В Петрозаводске неизвестные злоумышленники нанесли изображения свастики на столбы троллейбусной линии в карельской столице. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Информацию об акте вандализма поступила 8 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Запрещенные надписи нанесли на столбы, расположенные вдоль Первомайского проспекта от рынка «Центральный» до кинотеатра «Калевала». Полиция уже ищет причастных к данному правонарушению, рассказали в мэрии.

Администрация обещает, что в течение дня оскорбительные символы уберут. На место работ уже выехала мобильная бригада. // Фото: pixabay.com/ru