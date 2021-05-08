Дожди и мокрый снег накроют Карелию 8 мая

Днем 8 мая по западным и северным районам Карелии ожидаются сильные осадки в виде дождя, причем на севере он будет сопровождаться мокрым снегом. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть семь районов: Беломорский, Калевальский, Кемский, Муезерский, Сегежский, Сортавальский и Суоярвский.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; закрепить слабо укрепленные конструкции на своих участках, их разрушение может привести к травмированию людей; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.