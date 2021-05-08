Неизвестный живодер расстреливает кошек в Заозерье

В Прионежском районе Карелии две кошки местной жительницы пострадали от неизвестного стрелка. Об этом сообщил зоозащитник, руководитель Первого общественного приюта Владимир Рыбалко. Он привел рассказ жительницы поселка Заозерье Августины Помыкаловой, животных которой расстреляли из пневматического оружия.

– У нас дома 3 кота. Гуляют в основном у дома и на соседних участках. 5 марта мною была обнаружена кошка, вся морда была в крови . Повезли её в ветклинику, до последнего были уверены, что это был ушиб, но после операции извлекли пулю, очень похожа на пневматическое оружие. У животного раздроблена челюсть, порван язык и выбиты зубы. Кошке назначили лечение. Придя с работы 6 числа, мною был обнаружен наш кот по кличке Федя с точно таким же ранением! 6 числа приехал участковый, мы составили заявление, он начал оценивать кошку в деньгах... Есть предположение, кто мог стрелять, но без доказательства ничего не сделать, обыска тоже. Как вычислить, не знаю, по кошкам стреляют пока нас нет дома либо утром рано. Могут пострадать и другие животные, не говорю уже про людей и детей, – рассказала жительница Заозерья.

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Владимир Рыбалко добавил, что это не единственный известный ему случай стрельбы по животным из пневматического оружия.

– Нам не раз попадались в приюте кошки с застрявшими под кожей пульками, один раз пульку извлекли из брюшной полости ветеринары во время операции стерилизации. Эти животные выжили - но сколько нет? Также к нам обращались жители города с жалобами на неизвестных стрелков, однако на моей памяти ни разу правоохранительным органам не удалось найти и наказать стрелявших. Видимо, это считается незначительным правонарушением, да и найти стрелка затруднительно?

Зоззащитник надеется, что общественный резонанс привлечет внимание полиции к этой проблеме, а самого стрелка заставит задуматься над своими действиями. Он также напомнил владельцам животных, что самовыгул может обернуться бедой.