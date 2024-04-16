Уровень воды в Олонке превысил неблагоприятную отметку

Утром 16 апреля уровень воды в реке Олонка превысил неблагоприятную отметку на 7 сантиметров до 407 см. Неблагоприятной считается отметка 400 см, а опасной 450.

Власти Олонецкого района следят за уровнем воды и при необходимости организуют эвакуацию людей в пункты временного размещения, проведут аварийно-спасательные работы.

Местных жителей просят сообщать о подтоплениях дорог, домов, построек в ЕДДС по телефонам 4-12-40, 8964-317-8100, 09 или 112. // фото скриншот