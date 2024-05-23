Уралсиб занял 8 место в Топ-10 самых инновационных банков 2023 года

Также банк занял 3 место по показателю «Инновационная оргструктура» и 6 место по показателю «Сотрудничество со стартапами»

Банк Уралсиб вновь вошел в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который по итогам 2023 года подготовил Фонд «Сколково». В итоговом зачете по общей сумме баллов Уралсиб занимает 8 место среди банков.

Эксперты Sk Fintech Hub (Центр инноваций в финсекторе Фонда «Сколково») провели очередное исследование инновационности банков по 20 критериям, которые были сгруппированы в пять блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Цифровые сервисы».

Банка Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, используя различные акселерационные программы и хакатоны, в том числе – в стратегическом партнерстве с Агентством инноваций Москвы. За прошедшее время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Летом 2023 года был проведен Хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках», в котором приняло участие свыше 250 команд. Также в 2023 году Банк Уралсиб стал инициатором запуска Первого общероссийского межбанковского акселератора на базе Ассоциации российских банков (АРБ).

Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе – data-driven подход, базирующийся на работе с данными, полученными из открытых источников. Эксперты анализируют инструменты внедрения инноваций в Топ-20 банках, выявляя тех, кто активно работает со стартапами и инвестирует в новые технологии. Банк Уралсиб входит в десятку самых инновационных банков по итогам этих исследований в 2019, 2020, 2022 и 2023 годах.

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