Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитов наличными в октябре

Эксперты сравнили ставки, суммы, сроки и полную стоимость кредитов, чтобы определить самое выгодное предложение

Фото: Банк Уралсиб

По итогам октября банк Уралсиб занял первое место в рейтинге наиболее выгодных кредитов наличными. Исследование подготовил портал Выберу.ру.

Аналитики изучили предложения российских банков, входящих в Топ-50 по величине кредитных портфелей (по состоянию на 1 сентября 2026 года), и отобрали самые привлекательные для заёмщиков продукты.

При оценке учитывался целый ряд параметров: процентные ставки и их диапазон, предельные суммы и сроки кредитования, полная стоимость займа и размер ежемесячных выплат. Помимо этого, эксперты принимали во внимание возможность снижения ставки (в том числе на платной основе), возврат процентов, условия страхования, привилегии для отдельных категорий клиентов, дистанционное оформление и погашение кредита, а также другие характеристики.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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