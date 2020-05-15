Управляющие компании отказываются от бесплатных средств защиты

В апреле 2020 года карельское правительство выделило из бюджета 65,6 миллиона рублей на приобретение средств дезинфекции и индивидуальных средств защиты, которые должны передаваться управляющим компаниям и товариществам собственников недвижимости (ТСН).

Помощь эта безвозмездная, поэтому предполагалось, что большинство управляющих компаний и ТСН ей воспользуются. Но оказалось, что управляющие компании зачастую отказываются от бесплатных средств дезинфекции и защиты.

О том, как обстоят дела с распределением помощи, подробно рассказал руководитель госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев, выступая 15 мая на заседании парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике.

Всего в Карелии действует 158 управляющих компаний и 320 товариществ собственников.

Из-за неудовлетворительной санобработки подъездов в жилых домах госкомитет возбудил 13 административных дел в отношении 9 управляющих компаний.

Проверки сотрудники госкомитета проводят после того, как к ним с жалобами обращаются граждане. В период с 16 апреля по 14 мая в госкомитет поступило по телефону горячей линии 127 обращений граждан, связанных с неудовлетворительной обработкой подъездов в жилых домах. Еще более 200 жалоб было направлено через соцсети.

За последнее время, рассказал Темнышев, профилактическая обработка произведена в 9 882 многоквартирных домах. Санобработка должна проводиться не реже 1 раза в пять дней.

По информации на 14 мая, госкомитет истратил на приобретение дезинфицирующих средств, масок и перчаток 2,899 миллиона рублей. Бытовые маски, рассказал Александр Темнышев, были приобретены у карельского УФСИН по цене 14 рублей за штуку. Напомним, в аптеках города маски, сшитые в карельских колониях, продаются по 18 рублей за штуку.

Бесплатными средствами дезинфекции и защиты воспользовались 42 управляющие организации и 32 товарищества собственников. К тому же 260 тысяч рублей было выделено на проведение дезинфекции силами управления Роспотребнадзора в 68 домах, где были выявлены больные коронавирусом. Большинство – 57 домов – были обработаны в Петрозаводске.

В общей сложности из 65,6 миллиона рублей использовано всего 3,2 миллиона рублей.

Депутаты поинтересовались, чем объясняется столь скромная сумма израсходованных средств.

Александр Темнышев рассказал, что некоторые крупные управляющие компании отказываются от бесплатной помощи, ссылаясь на то, что справятся силами клиринговых компаний. В качестве примера Темнышев назвал управляющую компанию «Мастер-Ремонт», которая работает в микрорайоне Кукковка. При этом два административных расследования, связанных с невыполнением требований по санобработке подъездов, госкомитет проводит именно по жалобам на ООО «Мастер-Ремонт».

Не исключено, что в нежелании управляющих компаний получать бесплатную помощь есть и корыстный интерес. Потом нетрудно будет списать дополнительные средства на приобретение дезинфицирующих средств и выставить эти суммы жильцам. Ведь проверить, сколько литров дезраствора было израсходовано на конкретный подъезд, граждане все равно не смогут.

Александр Темнышев заверил, что все сэкономленные средства после окончания режима повышенной готовности вернутся в бюджет Карелии.