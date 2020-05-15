На площади Гагарина в Петрозаводске начались работы по благоустройству

Подрядчик начал работы по устранению просадки грунта на площади Гагарина в Петрозаводске. Как сообщили в пресс-службе мэрии, грунт просел из-за подмыва шахты, расположенной под центральной площадью карельской столицы.

Рабочим в течение ближайшей недели предстоит полностью снять цветочную клумбу и брусчатку, уплотнить грунт, а потом вернуть все обратно.

Все работы находятся под постоянным контролем мэрии карельской столицы.