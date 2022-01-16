Управляющая компания увеличила себе вознаграждение на 8,77 процента

Текст и фото: Антонина Кябелева

В начале января 2022 года петрозаводчане, проживающие в доме на Октябрьском проспекте 3, получили неприятное известие от своей управляющей компании. ООО «Гарантия плюс» предупредила граждан, что с 1 января 2022 года повышается не только размер взноса за капитальный ремонт, но и вознаграждение управляющей организации за «выполнение поручения по договору о формировании фонда капремонта МКД на специальном счете».

За услуги, связанные со спецсчетом, управляющая компания собирается начислять по 0,62 рубля за квадратный метр общей площади в месяц. Нетрудно сосчитать, что владелец небольшой квартиры площадью 50 квадратных метров в качестве вознаграждения ООО «Гарантия плюс» за малопонятные услуги заплатит 372 рубля год.

В масштабах дома сумма будет выглядеть не такой уж безобидной. Тем более не совсем ясно, какие реальные расходы управляющая компания пытается покрыть за счет данного вознаграждения. Граждане попросили разъяснить, насколько законно подобное повышение со стороны управляющей компании в ситуации, когда с собственниками увеличение размера вознаграждения никто не согласовывал.

Как известно, спецсчет, на котором аккумулируются взносы собственников за капитальный ремонт, открывается исключительно по решению общего собрания. Фактически это означает, что граждане решили вывести свои средства из «общего котла», которые находится в ведении фонда капремонта РК, и самостоятельно решать, на какие предусмотренные законодательством цели истратить скопившиеся средства.

Мне удалось переговорить с руководителями нескольких петрозаводских ТСЖ, которые объяснили нюансы, связанные с ведением спецсчета. Никакой платы с собственников за услуги, связанные со спецсчетом, объяснили мне, в ТСЖ не вводят. Сбербанк не берет платы за ведение спецсчета. К тому же нетрудно сделать так, чтобы деньги напрямую попадали на спецсчет, не проходят через счета ТСЖ или управляющей компании. Для этого достаточно в квитанции отдельно указать счет, сумму и QR-код, помогающий мгновенно перевести деньги через личный кабинет банка. Если средства сначала попадают на счета управляющей компании, то основная задача сотрудников вовремя и правильно зачислить их на спецсчет. Возникает вопрос, на каком основании ООО «Гарантия плюс» решило повысить себе вознаграждение?

Мне удалось связаться с планово-экономическим отделом управляющей компании. Как пояснили в ООО «Гарантия плюс», вознаграждение себе управляющая организация решила повысить в связи с инфляцией.

Начальник отдела Елена Сеночкина объяснила, что с собственниками был заключен отдельный договор, связанный с формированием и ведением спецсчета. По ее словам, одним из пунктов договора является право управляющей организации повысить себе размер вознаграждения на процент инфляции по истечении 12 месяцев. Собственникам дома, расположенного на Октябрьском проспекте 3, утверждают в компании, плата не поднималась на протяжении двух лет.

Елена Сеночкина сказала, что более подробное разъяснение о повышении в управляющей организации готовы дать собственникам после письменного обращения.

Компания «Гарантия плюс» повысила себе вознаграждение на пять копеек - с 0,57 рубля в месяц с квадратного метра общей площади до 0,62 рубля. Казалось бы, это мизер. Но если пересчитать в процентах, то получится, что повышение составило 8,77 процента. Между тем это даже выше официального уровня инфляции в России, который, судя по опубликованным данным, составил за 2021 год 8,39 процента.

О том, насколько законно подобное повышение, рассказал руководитель карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев.

Он отметил, что в Жилищном Кодексе РФ есть специальная статья, регламентирующая подобные вопросы. В пункте 3.1 статьи 175 части 16 Жилищного Кодекса РФ сказано, что только общее собрание собственников дома вправе определять размер расходов, связанных с предоставлением платежных документов по спецсчету.

Другими словами, размер вознаграждения управляющей компании обязательно должен быть одобрен общим собранием собственников многоквартирного дома.

Одновременно, если существует договор, где предусмотрена возможность повышения при определенных условиях размера вознаграждения, то, объяснил Темнышев, управляющая организации вправе это сделать.

Но договор должен быть действующим, и он тоже должен быть утвержден общим собранием собственников.

Александр Темнышев сказал, что если собственники сомневаются в правомерности действий управляющей компании, то им следует письменно обратиться в госкомитет, приложив уведомление об увеличении вознаграждения. Специалисты госкомитета проверят и сам договор, и то, насколько законно управляющая организация повысила себе вознаграждение.

Собственники жилья, имеющие договоры с управляющими организациями, только учатся выстраивать цивилизованные отношения с тем, кого они наняли. Чаще всего граждане оказываются не в состоянии организовать контроль за тем, куда и как расходуются их средства, и насколько адекватны финансовые аппетиты управляющих компаний. Но за нас этого, к сожалению, никто не сделает. Так что будьте бдительны и не ленитесь лишний раз проверить обоснованность финансовых притязаний.