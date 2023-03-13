13 марта 2023, 19:12
Упавшие футбольные ворота убили девочку в российском регионе
В Саратовской области выясняются обстоятельства гибели 10-летнего ребенка
Десятилетняя девочка погибла на спортивной площадке в Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Трагедия произошла 11 марта в селе Титоренко. По данным ведомства, ребенок залез на футбольные ворота. В результате раскачивания ворота рухнули вместе со школьницей и зажали ее. Находившиеся рядом дети позвали взрослых, те позвонили в скорую. Девочку с травмами доставили в больницу, где она умерла.
После трагедии возбуждено уголовное дело по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уже есть первые задержанные. // Фото СУ СК по Саратовской области