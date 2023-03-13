Упавшие футбольные ворота убили девочку в российском регионе

Десятилетняя девочка погибла на спортивной площадке в Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла 11 марта в селе Титоренко. По данным ведомства, ребенок залез на футбольные ворота. В результате раскачивания ворота рухнули вместе со школьницей и зажали ее. Находившиеся рядом дети позвали взрослых, те позвонили в скорую. Девочку с травмами доставили в больницу, где она умерла.

После трагедии возбуждено уголовное дело по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уже есть первые задержанные. // Фото СУ СК по Саратовской области