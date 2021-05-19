Уникальная спасательная операция водолазов в Рускеале попала на видео

Сложную операцию по спасению ценного имущества выполнили водолазы Карелии, сообщает паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы».

«Администрация и гости парка Рускеала часто просят помочь»,

– говорится в сообщении.

На этот раз на дне оказалась женская сумка со всем содержимым. Особую напряженность ситуации добавляло то, что в сумке были все документы и деньги владелицы, а на следующий день женщина должна была вылетать самолетом из Санкт-Петербурга.

К счастью, водолазам удалось отыскать потерю... на глубине 15 метров. // Фото: скриншот видео.