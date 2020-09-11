Умерла звезда «Игры престолов»

В Великобритании скончалась актриса Дайана Ригг, известная широкому зрителю по роли Оленны Тирелл в культовом сериале «Игра престолов». Ей было 82 года. О смерти артистки сообщило издание Variety.

На счету Ригг - более 70 ролей в фильмах и сериалах. Среди самых известных - «Мстители» и «Доктор Кто». Помимо этого, Ригг снялась в шестом фильме бондианы «На секретной службе ее Величества», став единственной в истории девушкой Бонда, на которой агент 007 женился.

Актриса является обладательницей премии «Эмми». Всего она номинировалась на эту награду восемь раз.