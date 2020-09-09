С октября чартерные авиакомпании сократят нормы провоза багажа

Путешественникам из России придется ужаться. Бесплатный багаж в чартерных авиакомпаниях сокращают вдвое, сообщает РЕН ТВ.

С 1 октября изменится норма провоза. Так, вместо 20 килограммов новая норма будет составлять 10, для ручной клади всего пять килограммов, допустимые габариты - 40 на 30 на 20.

По данным издания, нововведение будет распространяться на билеты экономкласса.