Туристов оставили без любимого развлечения на курортах Турции

Коронапандемия внесла коррективы в отдых туристов в Турции. Отели стали отменять дискотеки после полуночи. Также туристам запрещено слушать музыку ночью на территорию гостиниц. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной подобных ограничений стало вступление в силу нового указа министерства внутренних дел страны, направленного на борьбу с коронавирусом на фоне резкого роста числа заболевших.

За нарушение тишины после полуночи отелям грозит штраф до 150 тысяч турецких лир (1,5 миллиона рублей). Правоохранительные органы обещают строго следить за исполнением новых требований.

Кроме того в провинциях Турции, включая курортные зоны, ввели обязательный масочный режим. Носить средства защиты необходимо на улицах, в парках, транспорте и общественных пляжах.