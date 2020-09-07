Мужчина выиграл в лотерею двадцать раз

Удача улыбнулась мужчине. Американцу двадцать раз повезло в одну и ту же лотерею. Житель штата Вирджиния приобрел 20 одинаковых лотерейных билетов к розыгрышу. В каждом из них мужчина указал числа 1, 9, 2, 9.

Выпавшие в розыгрыше числа совпали с теми, что указал американец. Каждый из билетов принес мужчине по пять тысяч долларов, передает «Лента.ру». В общей сложности он выиграл 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей).

Мужчина намерен потратить деньги на оплату счетов.