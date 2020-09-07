Пенсионер пытался убить муху, но взорвал дом

Курьезный случай, который мог закончиться трагедией, приключился с французским пенсионером.

Пожилой мужчина охотился в своем доме на муху. Чтобы избавиться от назойливого гостя, пенсионер использовал электромухобойку, передает «Лента.ру».

В этот момент в доме произошла утечка газа. Искра электромухобойки привела к взрыву. В доме оказались разрушены кухня и часть крыши. Пенсионер отделался ожогом руки, его доставили в больницу для обследования.

Фото: severdv.ru