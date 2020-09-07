07 сентября 2020, 20:42
Пенсионер пытался убить муху, но взорвал дом
В жилище произошла утечка газа, когда мужчина охотился на насекомое с электромухобойкой
Курьезный случай, который мог закончиться трагедией, приключился с французским пенсионером.
Пожилой мужчина охотился в своем доме на муху. Чтобы избавиться от назойливого гостя, пенсионер использовал электромухобойку, передает «Лента.ру».
В этот момент в доме произошла утечка газа. Искра электромухобойки привела к взрыву. В доме оказались разрушены кухня и часть крыши. Пенсионер отделался ожогом руки, его доставили в больницу для обследования.
Фото: severdv.ru