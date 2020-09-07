Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 миллионов человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 224, следует из данных университета Джонса Хопкинса, пишет «Коммерсантъ». Умерли 882 053 человека с COVID-19, вылечились – 18 054 580.

Страны, где больше всего заразившихся: США (6 275 614), Бразилия (4 137 521), Индия (4 113 811), Россия (1 022 228), Перу (683 702).

В России число человек, погибших от коронавируса, составляет 17 768. Вылечились от COVID-19 838 680 жителей РФ.

Напомним, сегодня в Карелии за сутки зарегистрировано очень низкое число заболевших коронавирусом. Подробнее здесь.